Посмейтесь от души: утренние анекдоты 21 апреля

Лучше не буди во мне зверя. А вдруг им окажется скунс?
Сегодня в магазинчик на заправке зашел мужик, купил большой пакет семечек и с облегчением выдал:
- Все, теперь в машине будет тихо.
- Мама-а-а! У меня под кроватью бабайка!!!
- Сынок, пока папа в командировке, этот бабайка будет жить с нами.
- Ты знаешь, что Вася стал владельцем недвижимости?
- Знаю, он мне тоже пожаловался, что ночью с машины колеса сняли.
Сегодня с женой приехали забирать детей с дачи.
Первым к нам навстречу выбежал счастливый, радостный дедушка.