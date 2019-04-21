Посмейтесь от души: утренние анекдоты 21 апреля

Уморительные анекдоты для хорошего настроения в это воскресенье.

Лучше не буди во мне зверя. А вдруг им окажется скунс?

Сегодня в магазинчик на заправке зашел мужик, купил большой пакет семечек и с облегчением выдал:

- Все, теперь в машине будет тихо.

- Мама-а-а! У меня под кроватью бабайка!!!

- Сынок, пока папа в командировке, этот бабайка будет жить с нами.

- Ты знаешь, что Вася стал владельцем недвижимости?

- Знаю, он мне тоже пожаловался, что ночью с машины колеса сняли.

Сегодня с женой приехали забирать детей с дачи.

Первым к нам навстречу выбежал счастливый, радостный дедушка.