Для отличного настроения: вечерние анекдоты 21 апреля

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Иногда мне кажется, что закон был создан для того, чтобы - не дай бог - не восторжествовала справедливость.
Великие подвиги, благородные поступки, удивительные открытия - вот до чего во все времена доводило людей отсутствие интернета.
Увидев цены на продукты и косметику, я поняла, что в принципе не так уж и голодна, и естественная красота мне к лицу…
Любая статья в Уголовном кодексе должна начинаться словами: "Если поймают, то..."