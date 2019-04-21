Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 21 апреля

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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 21 апреля
16:07 Сегодня Телеграф

Пускай Ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.

Иногда мне кажется, что закон был создан для того, чтобы - не дай бог - не восторжествовала справедливость.

Великие подвиги, благородные поступки, удивительные открытия - вот до чего во все времена доводило людей отсутствие интернета.

Увидев цены на продукты и косметику, я поняла, что в принципе не так уж и голодна, и естественная красота мне к лицу…

Посмейтесь от души: утренние анекдоты 21 апреля

Любая статья в Уголовном кодексе должна начинаться словами: "Если поймают, то..."

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