Проводите время весело: Вечерние анекдоты 24 апреля

Подборка курьезных анекдотов, которые заставят вас улыбаться.

Мужик приходит домой с работы, ему навстречу выбегает встревоженная жена и кричит:

- Дорогой, это ужасно: мою маму укусил один скорпион.

- Как один? У меня же в коробочке их было четыре!

- Что такое редкая невезучесть?

- Когда ты садишься в стог сена и тебе в задницу вонзается иголка, которую ты когда-то там искал.

Мне страшно иметь детей, потому что когда-нибудь им придется помочь с математикой.

- Вы так хорошо выглядите, похудели, что у вас за диета?

- Безработица.

- До свадьбы я так любил свою жену, что хотел ее просто задушить в объятиях.

- А теперь?

- А теперь жалею, что не задушил.