Проводите время весело: Вечерние анекдоты 24 апреля

Мужик приходит домой с работы, ему навстречу выбегает встревоженная жена и кричит:
- Дорогой, это ужасно: мою маму укусил один скорпион.
- Как один? У меня же в коробочке их было четыре!
- Что такое редкая невезучесть?
- Когда ты садишься в стог сена и тебе в задницу вонзается иголка, которую ты когда-то там искал.
Мне страшно иметь детей, потому что когда-нибудь им придется помочь с математикой.
- Вы так хорошо выглядите, похудели, что у вас за диета?
- Безработица.
- До свадьбы я так любил свою жену, что хотел ее просто задушить в объятиях.
- А теперь?
- А теперь жалею, что не задушил.