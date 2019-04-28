Позитив на весь вечер: Вечерние анекдоты 28 апреля

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение в этот вечер.

Говорят, книга сейчас совсем не нужна, мол, в интернете все есть. А что тогда подложить под ножку старого дивана?

Любовь - это никогда не поздно, никогда не рано и всегда не вовремя.

Повзрослел - это когда боишься стоматологов не потому, что больно, а потому, что дорого.

Всю дорогу до загса свадебная кукла на капоте поворачивалась назад и шептала жениху:

- Беги!

Женская шкала обеспеченности:

1. Можно позволить себе купить сумочку.

2. Можно позволить себе купить сумочку под цвет платья.

3. Можно позволить себе купить сумочку под цвет машины.

4. Можно позволить себе купить машину под цвет сумочки.