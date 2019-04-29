Проводите время весело: Вечерние анекдоты 29 апреля

Три главных домашних вопроса:
"У кого есть желание вымыть посуду?", "Кому я говорю?" и "Кто тебя спрашивает?".
Веду здоровый образ жизни! Пью из чистых стаканов, курю на свежем воздухе.
- Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью.
- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь и кредит ваш.
Сброшенные в спортзале килограммы терпеливо ждали меня в холодильнике...
Объявление в травматологической больнице:
"За курение - изъятие костылей до конца пребывания в стационаре!"