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Понедельник, 29.04.2019
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Проводите время весело: Вечерние анекдоты 29 апреля

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Проводите время весело: Вечерние анекдоты 29 апреля
15:59 Сегодня Телеграф

Подборка курьезных анекдотов, которые заставят вас улыбаться.

Три главных домашних вопроса:

"У кого есть желание вымыть посуду?", "Кому я говорю?" и "Кто тебя спрашивает?".

Веду здоровый образ жизни! Пью из чистых стаканов, курю на свежем воздухе.

- Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью.

- Простите, что вы сказали?

- Я говорю, распишитесь здесь и кредит ваш.

Сброшенные в спортзале килограммы терпеливо ждали меня в холодильнике...

Начинаем день с улыбки: Веселые утренние анекдоты 29 апреля

Объявление в травматологической больнице:

"За курение - изъятие костылей до конца пребывания в стационаре!"

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