Проводите время весело: Вечерние анекдоты 29 апреля

Подборка курьезных анекдотов, которые заставят вас улыбаться.

Три главных домашних вопроса:

"У кого есть желание вымыть посуду?", "Кому я говорю?" и "Кто тебя спрашивает?".

Веду здоровый образ жизни! Пью из чистых стаканов, курю на свежем воздухе.

- Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью.

- Простите, что вы сказали?

- Я говорю, распишитесь здесь и кредит ваш.

Сброшенные в спортзале килограммы терпеливо ждали меня в холодильнике...

Объявление в травматологической больнице:

"За курение - изъятие костылей до конца пребывания в стационаре!"