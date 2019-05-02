Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 2 мая

Подборка курьезных анекдотов, которые заставят вас улыбаться.

Вот мы и дожили до времен, когда люди уже не понимают разницу между палеолитом и полиомиелитом.

В купе поезда:

- Мужчина, вы еще долго молчать будете? Я для кого тут стесняюсь?

- Ты такой необычный, так интересно и нестандартно мыслишь, ты художник, или поэт, а может быть, ты - философ? Скажи, я тебе нравлюсь?

- Я алкоголик, и пока ты не заговорила, я был уверен, что ты лампа.

Не родился еще тот враг, которому я отдала бы свой ужин!

Женщине нужно звонить два раза. Чтобы она нашла телефон и чтобы ответила.