Вы давно так не смеялись: Вечерние анекдоты 3 мая

Веселые анекдоты 3 мая, что подарят вам теплое весеннее настроение.

Встречаются два друга:

- Вася, у тебя жена такая же красивая, как и в день свадьбы?

- Да, только теперь ей для этого нужно на 2 часа больше!

Недалекое будущее. Социальные сети заблокированы на 24 часа. На улице паника, люди беспорядочно ходят по улицам со своими фотками и спрашивают друг у друга: "Тебе нравится?"

Закон полочки в ванной: задел одно - упало все.

У каждого из нас есть свои грязные тайны.

Я, к примеру, в супермаркетах выкладываю то, что передумал покупать, на другие прилавки.

Женщинам на заметку. Если вечером ты придумала, что надеть, значит, утром можно на полчаса дольше поспать.