Позитивное утро: Прикольные анекдоты 4 мая

Веселые анекдоты 4 мая, что подарят вам теплое осеннее настроение.

Подруга решила поговорить о нашем будущем.

Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля.

Как позже выяснилось, я не очень понял вопрос…

Женщина всегда знает, чего хочет, но редко понимает, зачем.

Время от времени я хожу на собрания собственников жилья, чтобы выпустить пар, и буду делать это, пока кто-нибудь не заметит, что я там не живу.

1 сентября тысячи украинских школ гостеприимно открыли кошельки родителей учащихся.

Терять лишний вес не так уж и трудно, но я всегда опять нахожу его в холодильнике.