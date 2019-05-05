Начните день ярко и весело: утренние анекдоты 5 мая

Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви будет. То есть, по-ихнему, все это время мне мешала эта чертова ложечка?!
Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания - это пиво и газета.
Мне нужна твоя аморальная поддержка.
Бабуля, глядя на свадебный кортеж:
- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…
Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры.
Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.