Начните день ярко и весело: утренние анекдоты 5 мая

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви будет. То есть, по-ихнему, все это время мне мешала эта чертова ложечка?!

Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания - это пиво и газета.

Мне нужна твоя аморальная поддержка.

Бабуля, глядя на свадебный кортеж:

- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…

Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры.

Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.