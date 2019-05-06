Минутка юмора для хорошего настроения: утренние анекдоты на 6 мая

Анекдоты на утро 29 января для поднятия вашего настроения

Ты можешь многое сказать о женщине по ее рукам. К примеру, если они обхватывают твое горло - значит, дама, вероятно, слегка расстроена.

Моя девушка - вегетарианка.

Но ради меня иногда нарушает диету - пьет мою кровь, ест мозг.

Мужик заходит в аптеку:

- Девушка, дайте медицинского спиртику литр.

- А рецепт у вас есть (подозрительно так)?

- Эх, был бы рецепт, я б его сам сделал…

Секрет красивых волос - большая грудь.

Женская логика:

- Почему-почему? Потому что я так решила!.. А почему я так решила - я еще не решила...