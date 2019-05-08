Утренний луч позитива: веселые анекдоты 8 мая

Приезжаю домой, все наготовлено - и борщик, и рис с мясом, и салаты, и разносолы, и про работу мои переживания жена послушала…
Думаю - это счастье.
Оказалось - задний бампер.
- Ваш любимый спорт?
- Туризм.
- Какой вид туризма предпочитаете?
- Медицинский.
- Это как?
- Постоянно ездим с женой по врачам...
Никто так не аккуратен, как человек, отрывающий от картонного цилиндрика последние сантиметры туалетной бумаги!
В декабре у Маши было два приятных события: вышел шестой айфон и парень из тюрьмы, в свое время укравший для нее пятый.
- Человеческий идиотизм вечен!
- Надо бы сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?
- Очень просто. Повесить ручку и написать: "Не крутить!"