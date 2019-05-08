Утренний луч позитива: веселые анекдоты 8 мая

1 Приезжаю домой, все наготовлено - и борщик, и рис с мясом, и салаты, и разносолы, и про работу мои переживания жена послушала… Думаю - это счастье. Оказалось - задний бампер.

2 - Ваш любимый спорт? - Туризм. - Какой вид туризма предпочитаете? - Медицинский. - Это как? - Постоянно ездим с женой по врачам...

3 Никто так не аккуратен, как человек, отрывающий от картонного цилиндрика последние сантиметры туалетной бумаги! В декабре у Маши было два приятных события: вышел шестой айфон и парень из тюрьмы, в свое время укравший для нее пятый.