Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 9 мая

Инспектор тормозит машину:
- Девушка, вы знак ограничения скорости до 40 км видели?
- Да, но я думала, что это для лосей…
- Каких лосей?!
- Тех, которые на предыдущем знаке нарисованы были…
Женская шкала обеспеченности:
1. Можно позволить себе купить сумочку.
2. Можно позволить себе купить сумочку под цвет платья.
3. Можно позволить себе купить сумочку под цвет машины.
4. Можно позволить себе купить машину под цвет сумочки.
Вегетарианец - это когда ты не ешь животных, но отбираешь у них еду.
Моя девушка - вампир. Она не целуется со мной, когда я поем чеснока.
Украинские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды.