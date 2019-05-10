Начни свой день с улыбкой: крутые анекдоты на 10 мая

Крутая подборка анекдотов, специально для заряда позитива на весь день.

Почему иметь 20-летнюю жену и 60-летний автомобиль - круто, а 20-летний автомобиль и 60-летнюю жену - нет?

- Не злите меня, и так уже трупы прятать некуда!.. Шучу я, шучу, на самом деле мест полно...

В Израиль пришла зима. Израильтяне достали зимние панамки, зимние шорты и зимние шлепки…

Жена - мужу:

- Почему ты вчера пришел домой в 5 часов утра?

- А куда еще в этом городе можно пойти в 5 часов утра?!

Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал: "И такая дребедень целый день - то тюлень позвонит, то олень"…