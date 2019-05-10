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Начни свой день с улыбкой: крутые анекдоты на 10 мая

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Начни свой день с улыбкой: крутые анекдоты на 10 мая
05:55 Сегодня Телеграф

Крутая подборка анекдотов, специально для заряда позитива на весь день.

Почему иметь 20-летнюю жену и 60-летний автомобиль - круто, а 20-летний автомобиль и 60-летнюю жену - нет?

- Не злите меня, и так уже трупы прятать некуда!.. Шучу я, шучу, на самом деле мест полно...

В Израиль пришла зима. Израильтяне достали зимние панамки, зимние шорты и зимние шлепки…

Жена - мужу: 

- Почему ты вчера пришел домой в 5 часов утра? 

- А куда еще в этом городе можно пойти в 5 часов утра?!

Проведи этот вечер весело: вечерние анекдоты на 9 мая

Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал: "И такая дребедень целый день - то тюлень позвонит, то олень"…

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Улыбка, Юмор, Позитив, Картинки, Анектоды, Картинки с анекдотами, Анекдоты на 10 мая.
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