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Воскресенье, 12.05.2019
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Лучи позитива и добра: утренние анекдоты 12 мая

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Лучи позитива и добра: утренние анекдоты 12 мая
05:56 Сегодня Телеграф

Пускай ваше утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    75% водителей постоянно разговаривают или ругаются с навигатором.

  • 2

    Отключили интернет на десять минут: увидел, что сейчас осень, изучил комнаты в квартире, познакомился с родителями, узнал, что у меня есть брат.

  • 3

    - Папа, расскажи сказку на ночь.

    - Слушай. В некотором царстве, в недемократическом государстве жил да был депутат. Бедный, но честный. И захотел он сделать что-нибудь хорошее для народа...

    - Пап, если ты будешь меня смешить, я долго не засну!

    Сходили с детьми в зоопарк. Дети орали, рычали, пищали… Кажется, звери остались довольны.

  • 4

    - Доктор, я умираю, помогите!

    - Во народ! Уже и умереть сами не могут!

Только позитив: вечерние анекдоты 11 мая

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