Лучи позитива и добра: утренние анекдоты 12 мая

75% водителей постоянно разговаривают или ругаются с навигатором.

Отключили интернет на десять минут: увидел, что сейчас осень, изучил комнаты в квартире, познакомился с родителями, узнал, что у меня есть брат.

3

- Папа, расскажи сказку на ночь.

- Слушай. В некотором царстве, в недемократическом государстве жил да был депутат. Бедный, но честный. И захотел он сделать что-нибудь хорошее для народа...

- Пап, если ты будешь меня смешить, я долго не засну!

Сходили с детьми в зоопарк. Дети орали, рычали, пищали… Кажется, звери остались довольны.