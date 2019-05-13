Озари мир улыбкой: вечерние анекдоты 13 мая

- Нет, и в будущем не будем.

- Простите, девушка, мы с вами в прошлом не встречались?

Мораль сказки про Золушку в следующем: как бы случайно оставь у него одну из своих вещей, чтобы ему пришлось потом еще раз с тобой встретиться.

3

Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, которого интересует мое мнение, - это тетка за кассой со своим вопросом про пакет.

Насморк - это когда ты перестаешь есть, чтобы подышать.