Озари мир улыбкой: вечерние анекдоты 13 мая

- Простите, девушка, мы с вами в прошлом не встречались?
- Нет, и в будущем не будем.
Мораль сказки про Золушку в следующем: как бы случайно оставь у него одну из своих вещей, чтобы ему пришлось потом еще раз с тобой встретиться.
Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, которого интересует мое мнение, - это тетка за кассой со своим вопросом про пакет.
Насморк - это когда ты перестаешь есть, чтобы подышать.
Газета - уникальная вещь: и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и туалетная бумага, и шапка, и зонтик, и даже почитать можно.