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Озари мир улыбкой: вечерние анекдоты 13 мая

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Озари мир улыбкой: вечерние анекдоты 13 мая
16:07 Сегодня Телеграф

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивом и хорошими эмоциями.

  • 1

    - Простите, девушка, мы с вами в прошлом не встречались?

    - Нет, и в будущем не будем.

  • 2

    Мораль сказки про Золушку в следующем: как бы случайно оставь у него одну из своих вещей, чтобы ему пришлось потом еще раз с тобой встретиться.

  • 3

    Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, которого интересует мое мнение, - это тетка за кассой со своим вопросом про пакет.

    Насморк - это когда ты перестаешь есть, чтобы подышать.

  • 4

    Газета - уникальная вещь: и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и туалетная бумага, и шапка, и зонтик, и даже почитать можно.

Подборка крутых утренних анекдотов на 13 мая

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