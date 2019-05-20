Проведи вечер с улыбкой: вечерние анекдоты на 20 мая

Математик-теоретик - это такой человек, который, прочитав две книги, которые никто никогда не читал, напишет третью, которую никто никогда читать не будет…

Отец принципиально не узнавал своего сына Василия, чтобы тот вырос богатым.

3

Муж возвращается с работы. Жена всматривается:

- Что это у тебя на лбу? Губная помада?!

- Да что ты! Посмотри - это же кровь! На меня в подъезде напали, железной трубой по голове ударили!

- Твое счастье…

- Как же меня раздражают такие люди!

- Какие?

- Ну, знаешь, такие двуногие, с головами еще.

Сотрудник клининговой фирмы отличается от обычной уборщицы тем, что у него ведро на колесиках.