Свежий заряд позитива: вечерние анекдоты 22 мая

Британские ученые установили, что 80% населения планеты страдают от депрессии, а остальные 20% у них ее вызывают.
Сколько бы людей решили проблему с лишним весом, если бы у компьютера были педали и именно от них зависела бы скорость интернета!
В ресторане посетитель - официанту:
- Извините, а почему вы придерживали мой бифштекс большим пальцем?
- Из соображений производственной безопасности!
- Чтобы не убежал, что ли?
- Нет... Чтобы второй раз на пол не упал..
Британские ученые доказали: гравитация на диване значительно выше, чем на любой другой поверхности.
- Это картина "Девочка с персиками". На ней изображены девочка и персики. А это картина "Явление Христа народу". Тут Христос явился народу.
- Мне кажется, экскурсовод вы так себе