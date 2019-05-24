Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 24 мая

- Кто больше удовлетворен: мужчина, у которого шестеро детей, или тот, у кого шесть миллионов долларов?
- Тот, у которого шестеро детей!
- Почему?
- У которого шесть миллионов - хочет еще!
На вопрос: "Пользуетесь ли вы интернетом?" - утвердительно ответили 100% украинцев.
Таков результат опроса, проведенного недавно в интернете.
Закон жизни: в каком бы районе ты ни поселился, сосед с перфоратором разыщет тебя и поселится рядом...
Призыв по технике безопасности:
"Товарищи женщины, если вы на работу придете в слишком свободной одежде - остерегайтесь работающих механизмов. Если в слишком облегающей - остерегайтесь механиков".
Судя по зарплате учителей, наше правительство состоит из мстительных двоечников.