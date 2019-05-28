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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 28 мая

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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 28 мая
06:32 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

  • 1

    На работе говорят: "Оставляй нервы дома".

    Дома говорят: "Оставляй нервы на работе".

    Так куда же все-таки девать нервы, блин?!.

  • 2

    Наверное, когда-нибудь Gооglе настолько усовершенствуется, что можно будет ввести запрос: "Где мой мобильник?" - и тут же получить ответ: "Под диваном!"

  • 3

    - Слушай, почему у тебя мат через слово?

    - Чаще не получается.

    Теперь о вечном: вечно я без денег...

  • 4

    Люся поменяла все номера телефонов... Продала квартиру... Сменила адрес... Сделала все, чтобы он не смог больше ее найти. А он и не собирался ее искать!

Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 мая 

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