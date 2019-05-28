Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 28 мая

На работе говорят: "Оставляй нервы дома".
Дома говорят: "Оставляй нервы на работе".
Так куда же все-таки девать нервы, блин?!.
Наверное, когда-нибудь Gооglе настолько усовершенствуется, что можно будет ввести запрос: "Где мой мобильник?" - и тут же получить ответ: "Под диваном!"
- Слушай, почему у тебя мат через слово?
- Чаще не получается.
Теперь о вечном: вечно я без денег...
Люся поменяла все номера телефонов... Продала квартиру... Сменила адрес... Сделала все, чтобы он не смог больше ее найти. А он и не собирался ее искать!