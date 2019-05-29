Заряд позитива: веселые утренние анекдоты на 29 мая

Школьник нашел миллион баксов и сдал их в милицию. Рыдающая мать утверждала, что она просто гордится сыном.

3

Британские ученые установили, что женщин, задающих мужчине вопрос "Ты где?", на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у нее есть времени.

- Мама, я братика хочу.

- Хорошо, будет тебе братик.

- Алло, пап! Я договорился. Будет у тебя сегодня вечером секс. С тебя барабан и фломастеры.