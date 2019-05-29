Заряд позитива: веселые утренние анекдоты на 29 мая

Девушки порой такие скрытные: "Имя: Екатерина. Фамилия: скрыто. Дата рождения: скрыто. E-mail: [email protected]мэйл.ру".
Школьник нашел миллион баксов и сдал их в милицию. Рыдающая мать утверждала, что она просто гордится сыном.
Британские ученые установили, что женщин, задающих мужчине вопрос "Ты где?", на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у нее есть времени.
- Мама, я братика хочу.
- Хорошо, будет тебе братик.
- Алло, пап! Я договорился. Будет у тебя сегодня вечером секс. С тебя барабан и фломастеры.
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Зачем?
- Помнишь, я тебя просил написать за меня сочинение "Как я провел воскресенье"?
- Ну?
- Завучу не очень понравилось про стриптиз на столе.