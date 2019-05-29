Наполните ваш день смехом: уморительные анекдоты 29 мая

Я живу возле крупного аэропорта, где самолеты взлетают и садятся каждые 30 секунд.
И на хрена мне нужна бесшумная стиральная машина?
Разговор двух политиков.
- Через 5 - 10 лет мы будем жить лучше, чем в Германии. Сомнений в этом никаких нет!
- Я не понял, чего это вы с Германией сделать хотите?
Симпатия - это когда нравится внешность. Влюбленность - это когда нравятся внешность и характер. Любовь - это когда непонятно, что такого я в нем нашла!
Полезный совет: лягте на живот - и он станет менее заметен.
Завидуете беззаботной жизни вашего кота?
А попробуйте-ка для начала целый день лизать меховую шапку…