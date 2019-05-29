Наполните ваш день смехом: уморительные анекдоты 29 мая

И на хрена мне нужна бесшумная стиральная машина?

Я живу возле крупного аэропорта, где самолеты взлетают и садятся каждые 30 секунд.

2

Разговор двух политиков.

- Через 5 - 10 лет мы будем жить лучше, чем в Германии. Сомнений в этом никаких нет!

- Я не понял, чего это вы с Германией сделать хотите?