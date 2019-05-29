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Среда, 29.05.2019
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Наполните ваш день смехом: уморительные анекдоты 29 мая

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Наполните ваш день смехом: уморительные анекдоты 29 мая
12:02 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Я живу возле крупного аэропорта, где самолеты взлетают и садятся каждые 30 секунд. 

    И на хрена мне нужна бесшумная стиральная машина?

  • 2

    Разговор двух политиков.

    - Через 5 - 10 лет мы будем жить лучше, чем в Германии.  Сомнений в этом никаких нет!

    - Я не понял, чего это вы с Германией сделать хотите?

  • 3

    Симпатия - это когда нравится внешность. Влюбленность - это когда нравятся внешность и характер. Любовь - это когда непонятно, что такого я в нем нашла!

    Полезный совет: лягте на живот - и он станет менее заметен.

  • 4

    Завидуете беззаботной жизни вашего кота?

    А попробуйте-ка для начала целый день лизать меховую шапку…

Заряд позитива: веселые утренние анекдоты на 29 мая

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