Заряди свой день смехом: позитивные анекдоты 30 мая

- Вот мы недавно в горы поднимались, решили шашлык пожарить, а вот костер развести не смогли.
- Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватило.
- Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватило! А ты заладил, как попугай: дрова нужны, дрова...
Девушки очень добры. Они могут простить парня, даже если он ни в чем не виноват.
Хочу перестать использовать смайлики в переписке, но, к сожалению, формулирую предложения таким образом, что без смайликов они выглядят как проклятия.
- Вам кофе с коньяком или без?
- Без.
- Без коньяка?
- Без кофе.
Раньше я следила за своей фигурой, теперь просто наблюдаю.