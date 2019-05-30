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Четверг, 30.05.2019
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Заряди свой день смехом: позитивные анекдоты 30 мая

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Заряди свой день смехом: позитивные анекдоты 30 мая
12:29 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

- Вот мы недавно в горы поднимались, решили шашлык пожарить, а вот костер развести не смогли.

- Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватило.

- Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватило! А ты заладил, как попугай: дрова нужны, дрова...

Девушки очень добры. Они могут простить парня, даже если он ни в чем не виноват.

Хочу перестать использовать смайлики в переписке, но, к сожалению, формулирую предложения таким образом, что без смайликов они выглядят как проклятия.

- Вам кофе с коньяком или без?

- Без.

- Без коньяка?

- Без кофе.

Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 30 мая

Раньше я следила за своей фигурой, теперь просто наблюдаю.

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