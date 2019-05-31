Смех да и только: веселые анекдоты на день 31 мая

1 Клиентка - в прачечной: - Посмотрите, что вы натворили! - Я не вижу ничего плохого. Наоборот, хорошо выстиранные белые кружева. - Кружева?! Это была простыня.

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3 Не люблю двуличных людей: сразу и не поймешь, по какой морде бить. Водители маршруток расплачиваются в магазинах, стоя спиной к кассирше. Духовные лица все чаще выбирают внедорожники, потому что пути Господни неисповедимы.