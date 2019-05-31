Смех да и только: веселые анекдоты на день 31 мая

Клиентка - в прачечной:
- Посмотрите, что вы натворили!
- Я не вижу ничего плохого. Наоборот, хорошо выстиранные белые кружева.
- Кружева?! Это была простыня.
Не люблю двуличных людей: сразу и не поймешь, по какой морде бить.
Водители маршруток расплачиваются в магазинах, стоя спиной к кассирше.
Духовные лица все чаще выбирают внедорожники, потому что пути Господни неисповедимы.
Только у нас в стране в смете на запуск речного трамвая никого не удивляет строка в расходах - "покупка рельсов и шпал".