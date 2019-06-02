Озари мир улыбкой: утренние анекдоты 2 июня

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Милиция:

- Алло? Гражданин Петров? Похоже, ваша жена попала в аварию, она без сознания, так что нужно, чтобы вы приехали на опознание.

Муж:

- Ой, я сейчас очень занят. Выложите ее фото на Фейсбук и отправьте мне ссылку. Если это она, я нажму "лайк".