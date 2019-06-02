Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину", один боец ранен
Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину", один боец ранен
Итоги 1 июня: Взрыв на заводе в России, приглашение Трампа и День защиты детей
Итоги 1 июня: Взрыв на заводе в России и приглашение Трампа
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника

Озари мир улыбкой: утренние анекдоты 2 июня

Смотрите фото (5)
Озари мир улыбкой: утренние анекдоты 2 июня
06:51 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Милиция: 

    - Алло? Гражданин Петров? Похоже, ваша жена попала в аварию, она без сознания, так что нужно, чтобы вы приехали на опознание.

    Муж: 

    - Ой, я сейчас очень занят. Выложите ее фото на Фейсбук и отправьте мне ссылку. Если это она, я нажму "лайк".

  • 2

    Тяжело быть женщиной… Все время надо придумывать какие-нибудь капризы!

  • 3

    Женщины не молчат, они лишь перестают говорить вслух.

    - По каким параметрам женщины выбирают шампунь?

    - Цвет, качество, дизайн упаковки, марка, запах, состав, рекомендации, отзывы, реклама, известность.

    - А мужчины?

    - На этикетке должно быть написано "шампунь".

  • 4

    С малых лет я ходил с запиской покупать пиво отцу на опохмел. Со временем продавщица ко мне привыкла, и я исключил отца из этой цепочки.

Веселое завершение дня: вечерние анекдоты 1 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Шутки, Позитив, Веселье, Анекдоты, 2 июня, Летние анекдоты, Хохот, Утренние анекдоты, Анекдоты 2 июня, Утренние анекдоты 2 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матиос заявил, что останется на своей должности
02 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
03 День защиты детей 2019: Елена Зеленская благодарит своих детей
04 С России могут частично снять санкции, чтобы вернуть ее в ПАСЕ
05 Партия Зеленых будет участвовать в выборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарета обвинили в &quot;бунтарстве&quot;
Филарета обвинили в "бунтарстве"
В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе
Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь