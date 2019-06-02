Озари мир улыбкой: утренние анекдоты 2 июня

Милиция:
- Алло? Гражданин Петров? Похоже, ваша жена попала в аварию, она без сознания, так что нужно, чтобы вы приехали на опознание.
Муж:
- Ой, я сейчас очень занят. Выложите ее фото на Фейсбук и отправьте мне ссылку. Если это она, я нажму "лайк".
Тяжело быть женщиной… Все время надо придумывать какие-нибудь капризы!
Женщины не молчат, они лишь перестают говорить вслух.
- По каким параметрам женщины выбирают шампунь?
- Цвет, качество, дизайн упаковки, марка, запах, состав, рекомендации, отзывы, реклама, известность.
- А мужчины?
- На этикетке должно быть написано "шампунь".
С малых лет я ходил с запиской покупать пиво отцу на опохмел. Со временем продавщица ко мне привыкла, и я исключил отца из этой цепочки.