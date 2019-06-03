Понедельник - день тяжелый, но не для нас: легкие анекдоты на утро 3 июня

- У нас с женой еще со свадьбы уговор: накопленные деньги тратим поровну на любимые занятия. Она улетела в Таиланд, а я голову ломаю...
- Над чем?
- Да не знаю, куда 180 бутылок водки поставить...
Джентльмен никогда не предложит даме дешевый коньяк, если она и так согласна.
Сделать так, чтобы женщина была всем довольна, на самом деле очень просто. Но очень дорого.
Если девушка нереальной красоты любит тебя до безумия, постоянно целует, балует и холит, то, скорее всего, ты шпиц.
Надеюсь, в аду есть специальный отдел, где людей, клеящих штрих-код на металлическую часть шпателя, заставляют бесконечно его отдирать...