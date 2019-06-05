Дневная порция позитива: смешные анекдоты 5 июня

- Прекрасный человек! С ним можно вообще не работать!

- Как твой новый начальник? С ним можно работать?

Ты вроде бы свободен, но не имеешь ни малейшего понятия о том, что теперь делать.

Получение диплома - это как отмена крепостного права в 1861 году.

3

Вообще-то Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о предстоящем медовом месяце сводила его с ума…

Стою себе спокойненько, мою посуду, не ругаюсь, не ору. В общем, веду себя хорошо. Муж не выдержал, тихонечко постучал пальцем мне по голове и на ушко говорит:

- Эй, тараканчики! Вы что, сдохли там?