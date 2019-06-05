Дневная порция позитива: смешные анекдоты 5 июня

- Как твой новый начальник? С ним можно работать?
- Прекрасный человек! С ним можно вообще не работать!
Получение диплома - это как отмена крепостного права в 1861 году.
Ты вроде бы свободен, но не имеешь ни малейшего понятия о том, что теперь делать.
Вообще-то Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о предстоящем медовом месяце сводила его с ума…
Стою себе спокойненько, мою посуду, не ругаюсь, не ору. В общем, веду себя хорошо. Муж не выдержал, тихонечко постучал пальцем мне по голове и на ушко говорит:
- Эй, тараканчики! Вы что, сдохли там?
Ваня так быстро надевал свой шерстяной свитер, что его убило током.