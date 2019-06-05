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Дневная порция позитива: смешные анекдоты 5 июня

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Дневная порция позитива: смешные анекдоты 5 июня
12:09 Сегодня Телеграф

Свежая порция уморительных анекдотов, которые поднимут Вам настроение.

  • 1

    - Как твой новый начальник? С ним можно работать?

    - Прекрасный человек! С ним можно вообще не работать!

  • 2

    Получение диплома - это как отмена крепостного права в 1861 году.

    Ты вроде бы свободен, но не имеешь ни малейшего понятия о том, что теперь делать.

  • 3

    Вообще-то Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о предстоящем медовом месяце сводила его с ума…

    Стою себе спокойненько, мою посуду, не ругаюсь, не ору. В общем, веду себя хорошо. Муж не выдержал, тихонечко постучал пальцем мне по голове и на ушко говорит:

    - Эй, тараканчики! Вы что, сдохли там?

  • 4

    Ваня так быстро надевал свой шерстяной свитер, что его убило током.

Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 5 июня

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