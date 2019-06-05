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Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 5 июня

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Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 5 июня
16:56 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива после тяжелого рабочего дня!

  • 1

    Вот просидела с ребенком дома до трех лет. Завтра первый день на работу.

    Уфф, хоть отдохну теперь!

  • 2

    Вчера учил жену играть в "Танки". Три часа выбирали внешность и фамилии танкистов.

  • 3

    После того как злоумышленники сняли колеса с "копейки" Сергея, он еще полгода проездил на кирпичах, не замечая разницы.

    Мальчик спрашивает:

    - Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь?

    - Чтобы быть красивой.

    - И через сколько это даст эффект?

  • 4

    Парадокс, но чем больше в ящике стола шариковых ручек, тем дольше приходится искать ту, которая пишет.

Дневная порция позитива: смешные анекдоты 5 июня

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