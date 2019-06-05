Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 5 июня

Уфф, хоть отдохну теперь!

Вот просидела с ребенком дома до трех лет. Завтра первый день на работу.

Вчера учил жену играть в "Танки". Три часа выбирали внешность и фамилии танкистов.

3

После того как злоумышленники сняли колеса с "копейки" Сергея, он еще полгода проездил на кирпичах, не замечая разницы.

Мальчик спрашивает:

- Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь?

- Чтобы быть красивой.

- И через сколько это даст эффект?