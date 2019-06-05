Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 5 июня

Вот просидела с ребенком дома до трех лет. Завтра первый день на работу.
Уфф, хоть отдохну теперь!
Вчера учил жену играть в "Танки". Три часа выбирали внешность и фамилии танкистов.
После того как злоумышленники сняли колеса с "копейки" Сергея, он еще полгода проездил на кирпичах, не замечая разницы.
Мальчик спрашивает:
- Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь?
- Чтобы быть красивой.
- И через сколько это даст эффект?
Парадокс, но чем больше в ящике стола шариковых ручек, тем дольше приходится искать ту, которая пишет.