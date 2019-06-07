Порция отборного юмора на вечер пятницы: анекдоты на 7 июня

- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!
- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!
Устроив взрыв, крутые парни в кино спокойно уходят прочь, не оборачиваясь. Я то же самое делаю, когда случайно что-то сломаю или повалю в магазине.
Бог создал труд и обезьяну, чтобы получился человек. А вот с пингвином он не экспериментировал, тот сразу вышел хорошо.
Мужчины, когда в семье складывается конфликтная ситуация, сразу решите - вы хотите быть счастливы или правы?
Три яблока изменили этот мир. Первое Ева дала Адаму, второе упало на голову Ньютону, третье создал Стив Джобс.