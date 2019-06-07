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Пятница, 07.06.2019
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Порция отборного юмора на вечер пятницы: анекдоты на 7 июня

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Порция отборного юмора на вечер пятницы: анекдоты на 7 июня
17:47 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов, которые помогут провести этот трудный день с ноткой юморка.

  • 1

    - Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!

    - А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!

  • 2

    Устроив взрыв, крутые парни в кино спокойно уходят прочь, не оборачиваясь. Я то же самое делаю, когда случайно что-то сломаю или повалю в магазине.

  • 3

    Бог создал труд и обезьяну, чтобы получился человек. А вот с пингвином он не экспериментировал, тот сразу вышел хорошо.

    Мужчины, когда в семье складывается конфликтная ситуация, сразу решите - вы хотите быть счастливы или правы?

  • 4

    Три яблока изменили этот мир. Первое Ева дала Адаму, второе упало на голову Ньютону, третье создал Стив Джобс.

Подними себе настроение: вечерние анекдоты 6 июня

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