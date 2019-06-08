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Зачем грустить - давай смеяться: уморительные анекдоты на день 8 июня

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Зачем грустить - давай смеяться: уморительные анекдоты на день 8 июня
12:00 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки на 8 июня, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    Как только дети начинают жить отдельно от родителей и на свои деньги, они начинают понимать, что они - не самые умные, а их родители - не самые глупые.

  • 2

    Знаете, что больше всего бесит утром на работе? Это опоздавшие. И не потому, что ты можешь быть фанатом пунктуальности, а потому что эта тварь спала больше, чем ты!

  • 3

    Согласитесь, как-то по-разному в 60-х годах прошлого века и сейчас воспринимается фраза: "Мальчик склеил в клубе модель".

    - У тебя было когда-нибудь такое, чтобы всем мешало, но ты не хотел это выбросить, потому что думал, что когда-нибудь это тебе для чего-нибудь пригодится?

    - А дети считаются?

  • 4

    - Алло, па-а-ап!

    - Что случилось?

    - Я нечаянно попал камнем в "Майбах".

    - Ты кто такой?! Не звони сюда больше, слышишь!

Проснись и смейся до слез: смешные анекдоты на утро 8 июня

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