Зачем грустить - давай смеяться: уморительные анекдоты на день 8 июня

1 Как только дети начинают жить отдельно от родителей и на свои деньги, они начинают понимать, что они - не самые умные, а их родители - не самые глупые.

2 Знаете, что больше всего бесит утром на работе? Это опоздавшие. И не потому, что ты можешь быть фанатом пунктуальности, а потому что эта тварь спала больше, чем ты!

3 Согласитесь, как-то по-разному в 60-х годах прошлого века и сейчас воспринимается фраза: "Мальчик склеил в клубе модель". - У тебя было когда-нибудь такое, чтобы всем мешало, но ты не хотел это выбросить, потому что думал, что когда-нибудь это тебе для чего-нибудь пригодится? - А дети считаются?