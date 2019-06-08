Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 8 июня

Не бывает ничего страшнее, чем женщина, потерявшая чувство меры в салоне красоты.
- Дорогой, ты помнишь, когда у нас будет годовщина свадьбы?
- Конечно, помню! Ровно через три дня после окончания лицензии на антивирус.
Мальчик бросил монетку в море, чтобы вернуться, и вернулся, потому что не хватило денег на автобус.
- Возраст - это всего лишь цифра. Она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств в жизни.
- Молодой человек, либо паспорт показывайте, либо ставьте бутылку на место.
- Хорошо девушке, захотелось ей мужика, пишет ему: не мог бы ты прийти ко мне, у меня компьютер тормозит, вирусы, винда тупая, синий экран.
- Да-а. А мужику что сказать? Не могла бы ты прийти ко мне - мне чего-то борща захотелось?..