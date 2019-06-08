Скачать
Суббота, 08.06.2019
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили
Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили
В финале Ролан Гаррос сыграют Надаль - Тим
В финале Ролан Гаррос сыграют Надаль - Тим
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 8 июня

Смотрите фото (5)
Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 8 июня
17:00 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива после тяжелого дня.

  • 1

    Не бывает ничего страшнее, чем женщина, потерявшая чувство меры в салоне красоты.

  • 2

    - Дорогой, ты помнишь, когда у нас будет годовщина свадьбы?

    - Конечно, помню! Ровно через три дня после окончания лицензии на антивирус.

  • 3

    Мальчик бросил монетку в море, чтобы вернуться, и вернулся, потому что не хватило денег на автобус.

    - Возраст - это всего лишь цифра. Она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств в жизни.

    - Молодой человек, либо паспорт показывайте, либо ставьте бутылку на место.

  • 4

    - Хорошо девушке, захотелось ей мужика, пишет ему: не мог бы ты прийти ко мне, у меня компьютер тормозит, вирусы, винда тупая, синий экран.

    - Да-а. А мужику что сказать? Не могла бы ты прийти ко мне - мне чего-то борща захотелось?..

Зачем грустить - давай смеяться: уморительные анекдоты на день 8 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Анекдоты, Смешные анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты 8 июня, Анекдоты на вечер 8 июня, Вечерние анекдоты 8 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
03 Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
04 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
05 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Экономический терроризм&quot;: В Иране отреагировали на санкции США
В Иране отреагировали на санкции США
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
День рождения Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
День рождения Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь