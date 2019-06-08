Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 8 июня

Не бывает ничего страшнее, чем женщина, потерявшая чувство меры в салоне красоты.

- Конечно, помню! Ровно через три дня после окончания лицензии на антивирус.

- Дорогой, ты помнишь, когда у нас будет годовщина свадьбы?

3

Мальчик бросил монетку в море, чтобы вернуться, и вернулся, потому что не хватило денег на автобус.

- Возраст - это всего лишь цифра. Она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств в жизни.

- Молодой человек, либо паспорт показывайте, либо ставьте бутылку на место.