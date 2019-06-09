Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 9 июня

Никогда не говори женщине: "Если ты такая умная - сделай сама".
Потому что она умная. Она сделает.
- Я так скучаю по своей старой работе...
- А где ты раньше работал?
- Нигде.
Зашла в парфюмерный магазин и сразу вышла, потому что там написано:
"Душим бесплатно".
Жена утром говорит:
- Ты снова во сне разговаривал!
Муж:
- О Господи, мне уже и во сне нельзя слова сказать!
Переписка в скайпе:
А.: - лена привет с днем рождения! когда бухать?
Л.: - Можно было с большой буквы написать))
А.: - Когда Бухать?