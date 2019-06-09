Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
В партии Вакарчука поделились, как отбирали людей в избирательный список
В партии Вакарчука поделились, как отбирали людей в избирательный список
Супрун рассказала о полезности вишни, черешни и шелковицы
Супрун рассказала о полезности вишни, черешни и шелковицы
Дарио Срна покидает Кальяри
Дарио Срна покидает Кальяри
Правильное питание для тех, кто страдает от гипертонии
Правильное питание для тех, кто страдает от гипертонии

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 9 июня

Смотрите фото (5)
Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 9 июня
05:57 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    Никогда не говори женщине: "Если ты такая умная - сделай сама".

    Потому что она умная. Она сделает.

  • 2

    - Я так скучаю по своей старой работе...

    - А где ты раньше работал?

    - Нигде.

  • 3

    Зашла в парфюмерный магазин и сразу вышла, потому что там написано:

    "Душим бесплатно".

    Жена утром говорит:

    - Ты снова во сне разговаривал!

    Муж:

    - О Господи, мне уже и во сне нельзя слова сказать!

  • 4

    Переписка в скайпе:

    А.: - лена привет с днем рождения! когда бухать?

    Л.: - Можно было с большой буквы написать))

    А.: - Когда Бухать?

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 8 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Веселье, Прикол, Казус, Анекдоты, 9 июня, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты 9 июня, Анекдоты на утро 9 июня, Утренние анекдоты 9 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Депутат БПП присоединился к команде Смешко
02 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
03 Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"
04 Украинский футбольный тренер умер прямо на футбольном поле
05 Вакарчук представил первую двадцатку в списке своей партии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Херсоне сотрудник полиции сбил двух пешеходов
В Херсоне сотрудник полиции сбил двух пешеходов
В Литве начались масштабные учения НАТО
В Литве начались масштабные учения НАТО
Под Киевом ребенок выпал из окна
Под Киевом ребенок выпал из окна
Сладости, которые могут себе позволить худеющие
Сладости, которые могут себе позволить худеющие
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь