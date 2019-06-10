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Позитивное начало дня: утренние анекдоты 10 июня

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Позитивное начало дня: утренние анекдоты 10 июня
06:27 Сегодня Телеграф

Свежая порция уморительных анекдотов, которые поднимут Вам настроение.

  • 1

    Джентльмен с дамой в ресторане. Официант на полусогнутых:

    - Чего изволите?

    - Что-нибудь экзотическое, пожалуйста.

    - Хм, как насчет "Бешеной коровы"?

    - Полагаю, она закажет себе сама...

  • 2

    Не знаю, какой я друг, но враг я очень хороший.

  • 3

    - Любимый, ведь правда, что я тебе дана богом? 

    - Да, родная... Вот только не знаю, за какие грехи...

    Люди, желающие нам только добра, делают нашу жизнь невыносимой.

  • 4

    - Блин, тебе мать на обед дает столько деньжищ. А мою не проведешь, она звонит в школьную столовку и узнает, почем обед.

    - Моя тоже регулярно звонит и спрашивает: "Почем у вас обед?"

    - А как же ты ее постоянно дуришь?

    - Только один раз обманул. Она у меня номер школьной столовой спросила, а я ей телефон ресторана дал.

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Улыбка, Смех, Шутки, Позитив, Веселье, Анекдоты, Смешные анекдоты, Хохот, Утренние анекдоты, Анекдоты 10 июня.
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