Позитивное начало дня: утренние анекдоты 10 июня

- Полагаю, она закажет себе сама...

Джентльмен с дамой в ресторане. Официант на полусогнутых:

Не знаю, какой я друг, но враг я очень хороший.

Люди, желающие нам только добра, делают нашу жизнь невыносимой.

- Да, родная... Вот только не знаю, за какие грехи...

- Любимый, ведь правда, что я тебе дана богом?

4

- Блин, тебе мать на обед дает столько деньжищ. А мою не проведешь, она звонит в школьную столовку и узнает, почем обед.

- Моя тоже регулярно звонит и спрашивает: "Почем у вас обед?"

- А как же ты ее постоянно дуришь?

- Только один раз обманул. Она у меня номер школьной столовой спросила, а я ей телефон ресторана дал.