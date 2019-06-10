Позитивное начало дня: утренние анекдоты 10 июня

Джентльмен с дамой в ресторане. Официант на полусогнутых:
- Чего изволите?
- Что-нибудь экзотическое, пожалуйста.
- Хм, как насчет "Бешеной коровы"?
- Полагаю, она закажет себе сама...
Не знаю, какой я друг, но враг я очень хороший.
- Любимый, ведь правда, что я тебе дана богом?
- Да, родная... Вот только не знаю, за какие грехи...
Люди, желающие нам только добра, делают нашу жизнь невыносимой.
- Блин, тебе мать на обед дает столько деньжищ. А мою не проведешь, она звонит в школьную столовку и узнает, почем обед.
- Моя тоже регулярно звонит и спрашивает: "Почем у вас обед?"
- А как же ты ее постоянно дуришь?
- Только один раз обманул. Она у меня номер школьной столовой спросила, а я ей телефон ресторана дал.