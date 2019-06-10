Посмейся от души: вечерние анекдоты 10 июня

Наташа до сих пор не может понять, ее парень - клевый хипстер или все-таки бомж.
Я встал с кровати и лег на диван. Надеюсь, эта утренняя гимнастика мне не повредит.
- Я - сочный виноград, мне каждый рад!
- А я - сладкая малина, всеми любима!
- А я - неведомая фигня! Все соки делают из меня!
Из холостяка через пару лет получается отличный пельменный критик.
На рынке в мясной павильон входит женщина, нагруженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает:
- Блин, забыла мужу сигарет купить!