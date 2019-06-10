Посмейся от души: вечерние анекдоты 10 июня

1 Наташа до сих пор не может понять, ее парень - клевый хипстер или все-таки бомж.

2 Я встал с кровати и лег на диван. Надеюсь, эта утренняя гимнастика мне не повредит.

3 - Я - сочный виноград, мне каждый рад! - А я - сладкая малина, всеми любима! - А я - неведомая фигня! Все соки делают из меня! Из холостяка через пару лет получается отличный пельменный критик.