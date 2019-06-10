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Посмейся от души: вечерние анекдоты 10 июня

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Посмейся от души: вечерние анекдоты 10 июня
17:01 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    Наташа до сих пор не может понять, ее парень - клевый хипстер или все-таки бомж.

  • 2

    Я встал с кровати и лег на диван. Надеюсь, эта утренняя гимнастика мне не повредит.

  • 3

    - Я - сочный виноград, мне каждый рад!

    - А я - сладкая малина, всеми любима!

    - А я - неведомая фигня! Все соки делают из меня!

    Из холостяка через пару лет получается отличный пельменный критик.

  • 4

    На рынке в мясной павильон входит женщина, нагруженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и выдает:

    - Блин, забыла мужу сигарет купить!

Да будет смех: юморные анекдоты на день 10 июня

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