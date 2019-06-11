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Смех до упаду: утренние анекдоты 11 июня

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Смех до упаду: утренние анекдоты 11 июня
06:29 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    Как меня бесят эти люди, которые в час ночи сидят под моим окном на лавке и играют на гитаре. У них что, интернета нет?

  • 2

    - Почему опоздал?

    - Утром, когда проснулся, случайно ударился головой об угол подушки и потерял сознание на два часа.

  • 3

    - Если мужчина утверждает, что в доме он главный, значит, он не женат.

    - Не просто не женат, а у него нет даже кошки.

    Нашего человека не столько радует уменьшение очереди перед ним, сколько ее увеличение позади него.

  • 4

    - Вы так молодо выглядите! В чем ваш секрет?

    - Мне восемнадцать лет.

Посмейся от души: вечерние анекдоты 10 июня

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