Смех до упаду: утренние анекдоты 11 июня

Как меня бесят эти люди, которые в час ночи сидят под моим окном на лавке и играют на гитаре. У них что, интернета нет?

- Утром, когда проснулся, случайно ударился головой об угол подушки и потерял сознание на два часа.

3

- Если мужчина утверждает, что в доме он главный, значит, он не женат.

- Не просто не женат, а у него нет даже кошки.

Нашего человека не столько радует уменьшение очереди перед ним, сколько ее увеличение позади него.