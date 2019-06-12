Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 12 июня

- Привет, Изя, как поживаешь?
- Привет, Абрам, от меня таки Циля ушла...
- Купи-таки бутылку водки и утопи свое горе.
- Не выйдет.
- А шо так, денег нету?
- Деньги таки есть, горя нету...
И что за жизнь такая?! Я вот скромная и воспитанная женщина. А разговаривать иногда приходится так, будто у меня две судимости...
Самый страшный сон рыбака: снится ему, что он умер, а жена продает снасти по той цене, которую он ей называл.
- Моня, как ты относишься к своей жене?
- Как к советской власти. Немножко боюсь, немножко люблю, немножко хочу другую!
Садоводам и огородникам на заметку. Если пугать страуса через каждые 25 сантиметров, то за ним можно сажать картошку.