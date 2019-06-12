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Среда, 12.06.2019
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Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 12 июня

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Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 12 июня
05:55 Сегодня Телеграф

Лучшие анекдоты для хорошего начала дня!

  • 1

    - Привет, Изя, как поживаешь?

    - Привет, Абрам, от меня таки Циля ушла...

    - Купи-таки бутылку водки и утопи свое горе.

    - Не выйдет.

    - А шо так, денег нету?

    - Деньги таки есть, горя нету...

  • 2

    И что за жизнь такая?! Я вот скромная и воспитанная женщина. А разговаривать иногда приходится так, будто у меня две судимости...

  • 3

    Самый страшный сон рыбака: снится ему, что он умер, а жена продает снасти по той цене, которую он ей называл.

    - Моня, как ты относишься к своей жене?

    - Как к советской власти. Немножко боюсь, немножко люблю, немножко хочу другую!

  • 4

    Садоводам и огородникам на заметку. Если пугать страуса через каждые 25 сантиметров, то за ним можно сажать картошку.

И пускай улыбка не сходит с вашего лица: вечерние анекдоты 11 июня

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