Когда утро по-настоящему доброе: анекдоты на утро 13 июня

Правильно воспитанная совесть никогда не загрызет хозяина.
Вчера слушал кукушку. Если ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану жить до 97.
"А почему бы нам не срезать..." - подумал Иван Сусанин, невольно обрекая себя на вечную славу.
Почему мы посылаем в космос самых высоких и красивых, а инопланетяне к нам - одних уродов с волосатыми зелеными ушами?
Папа:
- Молодой человек, а вы хоть пиво глазом открывать умеете?
Дочь:
- Ну пап!!!
Папа:
- Что сразу "пап"? Должен же я понять, что ты в нем нашла.