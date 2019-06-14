Для хорошего настроения: анекдоты 14 июня

Все-таки не понимаю...
Почему если мужчина считает, что он марсианин или Наполеон, то его лечат в психушке; а если мужчина считает, что он женщина, то его права пытаются защищать?
Сыну исполнился год, теперь муж ласково называет его годеныш...
Мужик просидел весь день на рыбалке, но так ничего и не поймал. Тогда по пути домой он заходит на местный рынок, идет в рыбный ряд и хочет купить у продавца пару карпов. А тот ему говорит:
- Мне тут звонила твоя жена и сказала, что сегодня она бы предпочла форель.
- Я тебя люблю!
- Молодец.
- А ты?
- И я молодец.
Шахматист гулял с девушкой по парку, и на них напали хулиганы. Оценив ситуацию, он решил пожертвовать королевой...