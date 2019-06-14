Для хорошего настроения: анекдоты 14 июня

Почему если мужчина считает, что он марсианин или Наполеон, то его лечат в психушке; а если мужчина считает, что он женщина, то его права пытаются защищать?

3

Мужик просидел весь день на рыбалке, но так ничего и не поймал. Тогда по пути домой он заходит на местный рынок, идет в рыбный ряд и хочет купить у продавца пару карпов. А тот ему говорит:

- Мне тут звонила твоя жена и сказала, что сегодня она бы предпочла форель.

- Я тебя люблю!

- Молодец.

- А ты?

- И я молодец.