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Пятница, 14.06.2019
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Для хорошего настроения: анекдоты 14 июня

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Для хорошего настроения: анекдоты 14 июня
12:00 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые вызовут у Вас улыбку.

  • 1

    Все-таки не понимаю...

    Почему если мужчина считает, что он марсианин или Наполеон, то его лечат в психушке; а если мужчина считает, что он женщина, то его права пытаются защищать?

  • 2

    Сыну исполнился год, теперь муж ласково называет его годеныш...

  • 3

    Мужик просидел весь день на рыбалке, но так ничего и не поймал. Тогда по пути домой он заходит на местный рынок, идет в рыбный ряд и хочет купить у продавца пару карпов. А тот ему говорит:

    - Мне тут звонила твоя жена и сказала, что сегодня она бы предпочла форель.

    - Я тебя люблю!

    - Молодец.

    - А ты?

    - И я молодец.

  • 4

    Шахматист гулял с девушкой по парку, и на них напали хулиганы. Оценив ситуацию, он решил пожертвовать королевой...

Утренний луч позитива: анекдоты 14 июня

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