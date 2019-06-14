Убийственная доза смеха: вечерние анекдоты 14 июня

Приходит женщина на исповедь.
- Грешна я, батюшка, каждое утро смотрю на себя в зеркало и думаю: "До чего же я красива!"
- Это не грех, дочь моя, это заблуждение.
GPS-навигатор - Моисею:
- Через 8 лет поверните налево
Бывает, только-только привыкнешь к человеку, а он аватарку меняет.
- Не-е, я через балкон не полезу. У меня клаустрофобия!
- Клаустрофобия - это боязнь замкнутого пространства. Где ты тут видишь замкнутое пространство?
- В гробу! В гробу замкнутое пространство!
Наш человек - это не тот, у которого чего-то нет, а тот, у которого чего-то нет, и хрен с ним.