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Пятница, 14.06.2019
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Убийственная доза смеха: вечерние анекдоты 14 июня

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Убийственная доза смеха: вечерние анекдоты 14 июня
17:00 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки на 14 июня, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    Приходит женщина на исповедь.

    - Грешна я, батюшка, каждое утро смотрю на себя в зеркало и думаю: "До чего же я красива!"

    - Это не грех, дочь моя, это заблуждение.

  • 2

    GPS-навигатор - Моисею:

    - Через 8 лет поверните налево

  • 3

    Бывает, только-только привыкнешь к человеку, а он аватарку меняет.

    - Не-е, я через балкон не полезу. У меня клаустрофобия!

    - Клаустрофобия - это боязнь замкнутого пространства. Где ты тут видишь замкнутое пространство?

    - В гробу! В гробу замкнутое пространство!

  • 4

    Наш человек - это не тот, у которого чего-то нет, а тот, у которого чего-то нет, и хрен с ним.

Для хорошего настроения: анекдоты 14 июня

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