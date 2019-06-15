От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 15 июня

- Дорогой, теперь я, как порядочная женщина, просто обязана выйти за тебя замуж.

- А без смысла можно прожить всю жизнь.

3

Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из дома.

Папа сказал, что такая возможность выпадает не часто, и я должна ею воспользоваться.

Объявление на двери магазина "Работаем с 8.00 до 21.00 без обеда и выходных" я каждый раз воспринимаю как жалобу.