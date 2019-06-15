От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 15 июня

- Дорогой, теперь я, как порядочная женщина, просто обязана выйти за тебя замуж.
- Без еды можно прожить месяц.
- Можно - а смысл?
- А без смысла можно прожить всю жизнь.
Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из дома.
Папа сказал, что такая возможность выпадает не часто, и я должна ею воспользоваться.
Объявление на двери магазина "Работаем с 8.00 до 21.00 без обеда и выходных" я каждый раз воспринимаю как жалобу.
Ухаживание в среде эмо - сложный, запутанный ритуал. Основная его часть состоит в том, чтобы ненавязчивым и деликатным образом выяснить пол партнера.