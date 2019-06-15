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От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 15 июня

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От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 15 июня
05:54 Сегодня Телеграф

Подборка забавных анекдотов для хорошего настроения.

  • 1

    - Дорогой, теперь я, как порядочная женщина, просто обязана выйти за тебя замуж.

  • 2

    - Без еды можно прожить месяц.

    - Можно - а смысл?

    - А без смысла можно прожить всю жизнь.

  • 3

    Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из дома.

    Папа сказал, что такая возможность выпадает не часто, и я должна ею воспользоваться.

    Объявление на двери магазина "Работаем с 8.00 до 21.00 без обеда и выходных" я каждый раз воспринимаю как жалобу.

  • 4

    Ухаживание в среде эмо - сложный, запутанный ритуал. Основная его часть состоит в том, чтобы ненавязчивым и деликатным образом выяснить пол партнера.

Убийственная доза смеха: вечерние анекдоты 14 июня

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