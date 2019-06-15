Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 15 июня

- Алло, скорая! Приезжайте скорее! Тут на человека асфальтовый каток наехал!

Фраза "Давай останемся друзьями" - это все равно что "Твоя собака умерла, но ты можешь оставить ее себе".

3

"Доброе утро!" - это когда на часах 11.00, на календаре - лето, а за окном - Атлантический океан!

В Одессе:

- Борис Моисеевич, не найдется ли у вас взаймы ста гривен?

- Сожалею, но при себе нет.

- А дома?

- Спасибо, все живы, здоровы, Изя купил "Жигули".