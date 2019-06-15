Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 15 июня

- Алло, скорая! Приезжайте скорее! Тут на человека асфальтовый каток наехал!
- Диктуйте адрес!
- Улица Горчакова, дом 6, 7, 8, 9...
Фраза "Давай останемся друзьями" - это все равно что "Твоя собака умерла, но ты можешь оставить ее себе".
"Доброе утро!" - это когда на часах 11.00, на календаре - лето, а за окном - Атлантический океан!
В Одессе:
- Борис Моисеевич, не найдется ли у вас взаймы ста гривен?
- Сожалею, но при себе нет.
- А дома?
- Спасибо, все живы, здоровы, Изя купил "Жигули".
"Брюнетка, 90 - 60 - 90, рост - 175 см, длина внутр. поверхности бедра -
56 см, обхват плеч - 114 см,
расст. между глаз - 2 см, длина волос - 34 см.
ПРОДАМ РУЛЕТКУ..."