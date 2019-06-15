Скачать
Суббота, 15.06.2019
Зеленский встретился в Мариуполе с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса
Зеленский встретился в Мариуполе с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса
Рябошапка сообщил о возможной "перезагрузке" НАБУ и САП
Рябошапка сообщил о возможной "перезагрузке" НАБУ и САП
Украина - Южная Корея: стартовые составы финала ЧМ-2019 U-20
Украина - Южная Корея: стартовые составы финала ЧМ-2019 U-20
#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных
#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных

Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 15 июня

Смотрите фото (5)
Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 15 июня
12:01 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

  • 1

    - Алло, скорая! Приезжайте скорее! Тут на человека асфальтовый каток наехал!

    - Диктуйте адрес!

    - Улица Горчакова, дом 6, 7, 8, 9...

  • 2

    Фраза "Давай останемся друзьями" - это все равно что "Твоя собака умерла, но ты можешь оставить ее себе".

  • 3

    "Доброе утро!" - это когда на часах 11.00, на календаре - лето, а за окном - Атлантический океан!

    В Одессе:

    - Борис Моисеевич, не найдется ли у вас взаймы ста гривен?

    - Сожалею, но при себе нет.

    - А дома?

    - Спасибо, все живы, здоровы, Изя купил "Жигули".

  • 4

    "Брюнетка, 90 - 60 - 90, рост - 175 см, длина внутр. поверхности бедра -

    56 см, обхват плеч - 114 см,

    расст. между глаз - 2 см, длина волос - 34 см.

    ПРОДАМ РУЛЕТКУ..."

Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 15 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Позитив, Веселье, Анекдоты, Веселые анекдоты, 15 июня, Вечерние анекдоты, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты на вечер, Анекдоты на 15 июня, Вечерние анекдоты 15 июня, Анекдоты на вечер 15 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
05 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков
В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
В близи Торецка обвалилась шахта &quot;Центральная&quot;: погиб горняк
В близи Торецка обвалилась шахта: погиб горняк
&quot;Ничего не нарушила&quot;: оголенные плечи Кейт Миддлтон вызвали бурю эмоций
"Ничего не нарушила": оголенные плечи Кейт Миддлтон вызвали бурю эмоций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь