Понедельник - день веселый: анекдоты на утро 17 июня

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- А в вашей семье есть доверчивый человек?

- Да, есть, мой муж. На все праздники он регулярно дарит мне золотые украшения, но на поверку оказывается, что его обманули и подсунули подделку из медяшки.

- Да, доверчивый человек в вашей семье действительно есть...