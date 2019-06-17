Понедельник - день веселый: анекдоты на утро 17 июня

- А в вашей семье есть доверчивый человек?
- Да, есть, мой муж. На все праздники он регулярно дарит мне золотые украшения, но на поверку оказывается, что его обманули и подсунули подделку из медяшки.
- Да, доверчивый человек в вашей семье действительно есть...
Ночной клуб "Ночной клуб" срочно ищет креативного директора.
В ДТП блондинка получила травмы, несовместимые с ее жизнью: открытый перелом обоих каблуков.
- Мадам, сколько у вас было мужей?
- Своих?
Мать утром будит сына:
- Давай вставай, пора на работу.
- А сколько уже?
- Тридцать пять лет!