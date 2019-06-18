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Встречайте утро с улыбкой: анекдоты 18 июня

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Встречайте утро с улыбкой: анекдоты 18 июня
06:44 Сегодня Телеграф

Начни свой день с улыбки!

  • 1

    Сайт Фейсбук существует для того, чтобы вы нашли через тридцать лет свою первую любовь, которую не могли забыть все эти годы, взглянуть на ее фотки и забыть наконец!

  • 2

    Обстановка моей квартиры настолько убогая, что каждый раз, когда я привожу кого-нибудь в гости, приходится кричать: "О Господи, меня ограбили!!!".

  • 3

    Мой младший брат-первоклассник каждое утро сам ездит на 148-м троллейбусе в 1326-ю школу, где его учат считать до десяти.

    На свадьбе они клялись, что только смерть может разлучить их, но оказалось, что теща тоже на многое способна.

  • 4

    - Расскажите, как поближе познакомиться в Интернете с девушкой?

    - Своди ее куда-нибудь. Например, на сайт хорошего ресторана.

Не смейте унывать: вечерние анекдоты 17 июня

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