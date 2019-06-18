Встречайте утро с улыбкой: анекдоты 18 июня

Сайт Фейсбук существует для того, чтобы вы нашли через тридцать лет свою первую любовь, которую не могли забыть все эти годы, взглянуть на ее фотки и забыть наконец!

Обстановка моей квартиры настолько убогая, что каждый раз, когда я привожу кого-нибудь в гости, приходится кричать: "О Господи, меня ограбили!!!".

3

Мой младший брат-первоклассник каждое утро сам ездит на 148-м троллейбусе в 1326-ю школу, где его учат считать до десяти.

На свадьбе они клялись, что только смерть может разлучить их, но оказалось, что теща тоже на многое способна.