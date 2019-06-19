Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 19 июня

Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам.
- Привет, как в кино сходили? У Маринки как дела? Жалко, что вы с Вадиком расстались, он классный был.
- А вы вообще-то кто?!
- В Твиттере тебя читаю.
Бессонную ночь провели мы вдвоем - я и комар.
Он всю ночь пил и пел, а я ему аплодировала.
Пионеры-герои выкрали из фашистского штаба "План эвакуации при пожаре" и подожгли здание - ни один немец не сумел выбраться...
- В театре опять аншлаг. Что привлекает зрителей на этот спектакль?
- Дело в том, что главная героиня по ходу пьесы часто меняет наряды. Это привлекает женщин. А меняет она их прямо на сцене. Это привлекает мужчин.