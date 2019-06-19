Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 19 июня

Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам.

2

- Привет, как в кино сходили? У Маринки как дела? Жалко, что вы с Вадиком расстались, он классный был.

- А вы вообще-то кто?!

- В Твиттере тебя читаю.