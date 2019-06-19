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Среда, 19.06.2019
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Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 19 июня

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Смех вам гарантирован: утренние анекдоты 19 июня
06:34 Сегодня Телеграф

Мы докажем вам, что утро может быть хорошим, если начать его с наших анекдотов.

  • 1

    Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам.

  • 2

    - Привет, как в кино сходили? У Маринки как дела? Жалко, что вы с Вадиком расстались, он классный был.

    - А вы вообще-то кто?!

    - В Твиттере тебя читаю.

  • 3

    Бессонную ночь провели мы вдвоем - я и комар.

    Он всю ночь пил и пел, а я ему аплодировала.

    Пионеры-герои выкрали из фашистского штаба "План эвакуации при пожаре" и подожгли здание - ни один немец не сумел выбраться...

  • 4

    - В театре опять аншлаг. Что привлекает зрителей на этот спектакль?

    - Дело в том, что главная героиня по ходу пьесы часто меняет наряды. Это привлекает женщин. А меняет она их прямо на сцене. Это привлекает мужчин.

Вечерняя порция позитива: анекдоты 18 июня

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