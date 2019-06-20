Посмейтесь от души: веселые утренние анекдоты 20 июня

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

Вовочка после просмотра экономических новостей:

- Мама, а давай купим корпорацию "Майкрософт"!

- Ты с ума сошел?! Знаешь, сколько она стоит?!

- Ну и что? Один раз потратимся, зато каждую неделю доход - 34 миллиарда долларов.

- Купил новую "Мазду", хочу теперь навороченный тюнинг и пару оригинальных надписей на ней. Не знаешь, где можно подешевле сделать?

- Поставь машину на ночь поперек въезда во двор. Будет дешево и сердито.

Он так неуклюже владел ножом и вилкой, что уже три раза отсидел...

В этом сезоне среди программистов популярны красные рубашки под цвет глаз.

- А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В полгода я уже умел ходить!

- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!