Посмейтесь от души: веселые утренние анекдоты 20 июня

Вовочка после просмотра экономических новостей:
- Мама, а давай купим корпорацию "Майкрософт"!
- Ты с ума сошел?! Знаешь, сколько она стоит?!
- Ну и что? Один раз потратимся, зато каждую неделю доход - 34 миллиарда долларов.
- Купил новую "Мазду", хочу теперь навороченный тюнинг и пару оригинальных надписей на ней. Не знаешь, где можно подешевле сделать?
- Поставь машину на ночь поперек въезда во двор. Будет дешево и сердито.
Он так неуклюже владел ножом и вилкой, что уже три раза отсидел...
В этом сезоне среди программистов популярны красные рубашки под цвет глаз.
- А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В полгода я уже умел ходить!
- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!