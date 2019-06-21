Лучи счастья и позитива: утренние анекдоты 21 июня

- Бабушка! Бабулечка! Я опять твою любимую вазочку разбила...
- Зашибись! Третий кальян за неделю.
Брак - это единственная из известных форм наказания, связанных с лишением свободы, отбывая которое, за примерное поведение срок не скашивают, а добавляют.
- Хочу, как раньше...
- Чтобы мы снова были вместе?
- Нет, чтобы я о тебе даже и не знал...
Только наш человек от радости, что удалось проехать в трамвае бесплатно, может напиться на четверть зарплаты.
- Здравствуйте! Перепишите на меня свою квартиру...
- Что?!
- Ой, простите, не с того начал. Вы в Бога верите?