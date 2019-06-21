Лучи счастья и позитива: утренние анекдоты 21 июня

Брак - это единственная из известных форм наказания, связанных с лишением свободы, отбывая которое, за примерное поведение срок не скашивают, а добавляют.

3

- Хочу, как раньше...

- Чтобы мы снова были вместе?

- Нет, чтобы я о тебе даже и не знал...

Только наш человек от радости, что удалось проехать в трамвае бесплатно, может напиться на четверть зарплаты.