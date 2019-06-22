Давайте посмеемся: утренняя подборка самых анекдотов на 22 июня

Блин, каждое утро один и тот же замкнутый круг: чтобы сварить кофе - нужно проснуться, а чтобы проснуться - нужно выпить кофе.

Сегодня исполняется ровно десять лет, как из Таллинского зоопарка начала сбегать черепаха.

4

- Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.

- А какая у вас модель телефона?

- Да нет у меня телефона. Я просто на улице сам с собой разговариваю, хочу, чтобы люди не шарахались.