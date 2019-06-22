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Давайте посмеемся: утренняя подборка самых анекдотов на 22 июня

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Давайте посмеемся: утренняя подборка самых анекдотов на 22 июня
05:58 Сегодня Телеграф

Доброе утро! Предлагаем вам свежие анекдоты, которые поднимут настроение с самого утра.

  • 1

    И все-таки женщины умеют хранить секреты.

    Группами. Человек по сорок.

  • 2

     

    Блин, каждое утро один и тот же замкнутый круг: чтобы сварить кофе - нужно проснуться, а чтобы проснуться - нужно выпить кофе.

  • 3

    Сегодня исполняется ровно десять лет, как из Таллинского зоопарка начала сбегать черепаха.

     

    Зять в тещином телефоне нашел необычный контакт: "Овощ".

    Не выдержал. Позвонил.

    Оказалось - себе...

  • 4

    - Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.

    - А какая у вас модель телефона?

    - Да нет у меня телефона. Я просто на улице сам с собой разговариваю, хочу, чтобы люди не шарахались.

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