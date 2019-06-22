Давайте посмеемся: утренняя подборка самых анекдотов на 22 июня

И все-таки женщины умеют хранить секреты.
Группами. Человек по сорок.
Блин, каждое утро один и тот же замкнутый круг: чтобы сварить кофе - нужно проснуться, а чтобы проснуться - нужно выпить кофе.
Сегодня исполняется ровно десять лет, как из Таллинского зоопарка начала сбегать черепаха.
Зять в тещином телефоне нашел необычный контакт: "Овощ".
Не выдержал. Позвонил.
Оказалось - себе...
- Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.
- А какая у вас модель телефона?
- Да нет у меня телефона. Я просто на улице сам с собой разговариваю, хочу, чтобы люди не шарахались.