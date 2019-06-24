Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 24 июня

1 Самое трудное - это устроиться на работу женщине. Всем нужны восемнадцатилетние девушки с тридцатилетним опытом работы, с двумя образованиями и взрослыми детьми.

2 Тебе ответили без смайлика? Тебя ненавидят.

3 - Мы оба наделали ошибок... Но любовь учит нас прощать. Прощай, Люся! Выяснение отношений с девушкой пройдет спокойнее, если при этом не вынимать из ушей наушники.