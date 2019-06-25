Убийственная доза смеха: вечерние анекдоты 25 июня

- Хочу, чтобы ты на мне женился.

- Да достал ты уже со своими интеллектуальными штучками! Иди к черту со своим углеродом!

3

Баскетбол, боулинг, теннис, гольф... Да-а, чем богаче человек, тем меньше у него шарики для игры.

Однажды ты похудеешь и поймешь, что тебя никто никогда не любил, потому что ты долбанутая на всю голово, а не жирная.