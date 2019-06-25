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Убийственная доза смеха: вечерние анекдоты 25 июня

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Убийственная доза смеха: вечерние анекдоты 25 июня
17:02 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки на 25 июня, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    - Смотри, смотри, дорогая, звезда падает! Быстренько загадывай желание!

    - Хочу, чтобы ты на мне женился.

    - Ой, смотри, вверх полетела!

  • 2

    - Милая, как ты относишься к структурированному углероду?

    - Да достал ты уже со своими интеллектуальными штучками! Иди к черту со своим углеродом!

    - Понял. Бриллиантовое кольцо, значит, к черту..

  • 3

    Баскетбол, боулинг, теннис, гольф... Да-а, чем богаче человек, тем меньше у него шарики для игры.

    Однажды ты похудеешь и поймешь, что тебя никто никогда не любил, потому что ты долбанутая на всю голово, а не жирная.

  • 4

    В аптеке:

    - Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для похудения.

    - Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек!

    - Я не наелась...

Не смейте унывать: анекдоты на день 25 июня

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