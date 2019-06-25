Убийственная доза смеха: вечерние анекдоты 25 июня

- Смотри, смотри, дорогая, звезда падает! Быстренько загадывай желание!
- Хочу, чтобы ты на мне женился.
- Ой, смотри, вверх полетела!
- Милая, как ты относишься к структурированному углероду?
- Да достал ты уже со своими интеллектуальными штучками! Иди к черту со своим углеродом!
- Понял. Бриллиантовое кольцо, значит, к черту..
Баскетбол, боулинг, теннис, гольф... Да-а, чем богаче человек, тем меньше у него шарики для игры.
Однажды ты похудеешь и поймешь, что тебя никто никогда не любил, потому что ты долбанутая на всю голово, а не жирная.
В аптеке:
- Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для похудения.
- Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек!
- Я не наелась...