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Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 26 июня

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Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 26 июня
12:21 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    Милые женщины, не ставьте вопрос: "Я или водка!" Вы не оставляете себе ни единого шанса...

  • 2

    Прежде чем начать встречаться с девушкой, свыкнитесь с мыслью, что вы идиот, который "должен был сам обо всем догадаться".

  • 3

    Чтобы хорошо высыпаться, нужно спать 8 часов в день. И еще столько же ночью! За коррупцию суд приговорил его к очень крупной взятке.

    Фразу "Все мужики одинаковые" определенно придумала какая-то китаянка, которая потеряла своего мужа в толпе.

  • 4

    - В жизни нет ничего вечного.

    - Ну не скажи. Вот, к примеру, ты родился, потом садик, потом школа, потом окончил университет, пошел работать, женился, и вот ты уже со своими детьми выходишь на прогулку, а бабки у подъезда все те же.

Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 26 июня

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