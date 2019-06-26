Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 26 июня

Милые женщины, не ставьте вопрос: "Я или водка!" Вы не оставляете себе ни единого шанса...

Прежде чем начать встречаться с девушкой, свыкнитесь с мыслью, что вы идиот, который "должен был сам обо всем догадаться".

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Чтобы хорошо высыпаться, нужно спать 8 часов в день. И еще столько же ночью! За коррупцию суд приговорил его к очень крупной взятке.

Фразу "Все мужики одинаковые" определенно придумала какая-то китаянка, которая потеряла своего мужа в толпе.