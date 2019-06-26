Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 26 июня

Милые женщины, не ставьте вопрос: "Я или водка!" Вы не оставляете себе ни единого шанса...
Прежде чем начать встречаться с девушкой, свыкнитесь с мыслью, что вы идиот, который "должен был сам обо всем догадаться".
Чтобы хорошо высыпаться, нужно спать 8 часов в день. И еще столько же ночью! За коррупцию суд приговорил его к очень крупной взятке.
Фразу "Все мужики одинаковые" определенно придумала какая-то китаянка, которая потеряла своего мужа в толпе.
- В жизни нет ничего вечного.
- Ну не скажи. Вот, к примеру, ты родился, потом садик, потом школа, потом окончил университет, пошел работать, женился, и вот ты уже со своими детьми выходишь на прогулку, а бабки у подъезда все те же.