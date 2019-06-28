Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 28 июня

- Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?
- На сколько?
- На 480 минут...
- Подсудимая, вы прожили с мужем почти 50 лет и потом его убили... Как же так?
- Да, ваша честь, все как-то откладывала, откладывала...
Врачи делятся на три категории:
"Врач от бога",
"Врач - ну, с богом!",
"Врач - не дай бог!"
Золотое правило боксера: "Не смотри по сторонам - пропустишь самое интересное".
У всех свой рецепт счастья. У меня на потолке надпись: "Завтра начинаю бегать по утрам!" Утром просыпаюсь, вижу ее и радостно думаю: хорошо что не сегодня.