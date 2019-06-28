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Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 28 июня

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Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 28 июня
17:02 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки на 28 июня, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    - Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?

    - На сколько?

    - На 480 минут...

  • 2

    - Подсудимая, вы прожили с мужем почти 50 лет и потом его убили... Как же так?

    - Да, ваша честь, все как-то откладывала, откладывала...

  • 3

    Врачи делятся на три категории:

    "Врач от бога",

    "Врач - ну, с богом!",

    "Врач - не дай бог!"

    Золотое правило боксера: "Не смотри по сторонам - пропустишь самое интересное".

  • 4

    У всех свой рецепт счастья. У меня на потолке надпись: "Завтра начинаю бегать по утрам!" Утром просыпаюсь, вижу ее и радостно думаю: хорошо что не сегодня.

Проведите время с позитивом: анекдоты 28 июня

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